Jadian! Marion Jola Pamer Foto Romantis Bareng Sang Pacar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabar bahagia datang dari seleb Indonesia, Marion Jola dan Julian Jacobs.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol dan aktor ini telah resmi menjadi sepasang kekasih.

Melalui akun Instagramnya, Marion Jola dan Julian Jacobs kompak memamerkan foto kemesraan mereka beberapa hari yang lalu.

“Pipi nih?” tulis Julian Jacobs saat membagikan fotonya yang sedang mencubit pipi Marion Jola melalui akun Instagramnya.

Baca: Kapolda Kalbar Ungkap Seluruh Alamat TKP Pengungkapan Narkoba

Baca: Yuk. . . Kenali Kuliner Asam Pedas Khas Kabupaten Mempawah

Baca: LIVE STREAMING Detik-detik Gerhana Bulan Total Super Blood Wolf Moon Hari Ini 21 Januari 2019

Sejalan dengan Julian Jacobs, Marion Jola juga membagikan foto kemesraan di akun Instagramnya.

Dalam unggahan tersebut, Julian Jacobs dan Marion Jola saling bertatapan mesra satu sama lain.

Enggak cuma itu, Marion Jola juga mengungkap panggilan sayang mereka berdua dalam keterangan fotonya.

“Hello from us, Vanilla and Chocolate ice cream,” tulis Marion Jola.

Sudah Dekat Sejak Lama

Kabar kedekatan Marion Jola bukanlah suatu hal yang baru. Pasalnya, saat Marion Jola masih mengikuti ajang pencarian bakat, ia sudah pernah dikabarkan dekat dengan Julian Jacobs.

Bahkan, sekitar Desember 2018 lalu, keduanya sudah memberikan kode satu sama lain jika memang mereka sudah berpacaran.

Lahir di Jakarta, 1 Juli 1994, nama Julian Jacob dikenal publik berkat aktingnya dalam sebuah sinetron. Ia juga pernah dipercaya memerankan tokoh Hendra dalam film nasional Indonesia berjudul Bidadari Terakhir.

Meski menekuni dunia akting, Julian sebenarnya dari SMA tertarik menjadi penyanyi. Namun ia tidak mau disebut penyanyi yang ‘aji mumpung’ karena dari aktor menjadi penyanyi.

Yuk Follow Instagram Tribun Pontianak