AccorHotels Regional Kalimantan, Berikan Penawaran Terbaiknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – AccorHotels Regional Kalimantan, pada tahun ini kembali memberikan penawaran menariknya.

Penawaran ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan MICE, namun juga untuk kebutuhan Food and Baverage.

Hotel Accor yang terlibat, tidak hanya satu hotel saja, namun beberapa hotel sekaligus, seperti Novotel Balikpapan, Novotel Banjarmasin, Mercure Banjarmasin, ibis Balikpapan dan tidak terkecuali Mercure Pontianak City Center serta ibis Pontianak City Center.

Mercure Pontianak City Center sendiri mengusung tiga penawaran menarik yang di harapkan mampu untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan.

Tiga penawaran yang ditawarkan antara lain seperti, Theme party Summer Finger Food, Pasar Hongkong All You Can Eat, dan Exclusive Wine and Cigar package.

Sedangkan dalam group yang sama Ibis Pontianak City Center menawarkan Birthday Package dan menu makanan serta minuman andalannya yakni Ikan Garang Asam dan Watermelon Punch.

General Manager Mercure Pontianak City Center dan ibis Pontianak City Center, Rudin Ruslan pada Senin (21/1/2019), program yang diusung untuk Region Kalimantan ini sendiri, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada, namun juga untuk memberikan pengalaman yang berkesan kepada konsumen yang menikmati paket bersama sanak keluarga ataupun teman.

Selain itu imbuhnya, paket yang di usung juga diharapkan mampu untuk menjadi referensi tersendiri bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak jalan Jenderal Ahmad Yani.

Seiring dengan perkembangan zaman, penawaran ini dapat Anda akses melalui Smartphone ataupun PC pada website www.accorhotels.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk reservasi paket yang diinginkan, tuturnya.