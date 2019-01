Keren! Film Konser BTS Love Yourself In Seoul Puncaki Rangking Penjualan Tiket Real Time Box Office

Keren! Film Konser BTS Love Yourself In Seoul Puncaki Rangking Penjualan Tiket Real Time Box Office

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BTS telah mengambil alih peringkat box office sekali lagi.

Menurut Dewan Film Korea, film konser “Love Yourself in Seoul” milik BTS adalah film No. 1 dalam penjualan tiket real-time pada 19 Januari.

Melansir Soompi, film BTS Love Yourself in Seoul adalah film yang menampiln pertunjukan dari konser kickoff tur dunia "Love Yourself" BTS di Stadion Olimpiade Seoul di Seoul pada Agustus 2018.

Ini bukan pertama kalinya BTS mengundang penggemar ke layar lebar.

Pada bulan November 2018, "Burn the Stage: The Movie" perdana di sekitar 70 negara dan menggaet lebih dari 2 juta penonton bioskop di seluruh dunia.

Berdasarkan serial YouTube Red asli grup ini, film ini menampilkan wawancara dan cuplikan di belakang layar dari "The Wings Tour."

Sangat berbeda dari film pertama, "Love Yourself in Seoul" adalah dalam format di mana penggemar dapat menikmati pertunjukan dari konser. "

ARMY bomb showings di mana ARMY dapat meneriakkan fan chant dan bernyanyi bersama dengan light stick mereka, terjual habis di bioskop Korea segera setelah tiket dirilis.

"Love Yourself in Seoul" akan tayang perdana pada 26 Januari di 95 negara di seluruh dunia.

Lihat trailernya di bawah ini!

Melalui Twitter, terungkap jika 42 buah kamera digunakan untuk merekam film dokumenter ini.

BTS membawakan lagu-lagu hits mereka dari seri album Love Yourself.

Misalnya Idol, Save Me, Euphoria, DNA, hingga lagu-lagu di album sebelumnya seperti Blood Sweat and Tears, Boy In Luv, 21st Century Girl, dan masih banyak lagi.