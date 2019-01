Empat Tipe Kamar Hotel Santika Pontianak, Ketahui Fasilitasnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jumlah destinasi wisatawan ke kota Pontianak semakin berkembang. Hal ini dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah pengunjung hotel yang merupakan wisatawan dari luar Kota Pontianak.



Berbagai aktivitas bisnis ataupun wisatawan, menjadi peluang bagi layanan jasa hotel dengan ragam fasilitas perhotelan yang memadai untuk memberi kenyamanan.



Satu di antara hotel yang bisa menjadi referensi pengunjung adalah Hotel Santika Pontianak, bertempat di lantai atas sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota yang ramai.

Pilihan yang paling nyaman untuk wisatawan bisnis dan liburan.

Hotel Santika Pontianak dilengkapi dengan fasilitas modern dan pelayanan yang ramah.



Letaknya yang strategis di jantung bisnis Kota Pontianak yakni di Jalan Diponegoro.

Hotel Santika Pontianak berjarak 4,5 km dari Tugu Khatulistiwa dan 17 km dari Bandara Supadio.



Pengunjung bisa memilih kamar dengan 4 tipe berbeda, seperti Superior, Deluxe, Executive, dan Santika Suite.



Secretary General Manajer dan Public Relation Kristina Dwi Kartini, mengatakan hotel Santika memiliki kamar yang luas ditambah dengan fasilitas lengkap yang memberi kemudahan dan kenyamanan saat menginap.



1. Superior

Kamar Superior Hotel Santika Pontianak (ISTIMEWA)



Dengan luas kamar, 4x6 = 24 m² , kamu bisa mendapatkan single bed atau twin dengan fasilitas kamar standard dan Fitur dengan fasilitas dasar dan AC untuk memastikan Anda memiliki pengalaman terbaik selama tinggal di Pontianak.



- Kamar bebas rokok

- Koneksi Internet

- Kamar mandi pribadi dengan shower



2. Deluxe

Kamar Deluxe Hotel Santika Pontianak (ISTIMEWA)



Dengan luas kamar, 4x8= 32 m², Kamar Deluxe tersedia dengan pilihan tempat tidur Queen atau Twin, Fitur dengan fasilitas dasar dan AC untuk memastikan Anda memiliki pengalaman terbaik selama tinggal di Pontianak.



- Kamar bebas rokok

- Koneksi Internet

- Kamar mandi pribadi dengan shower



3. Executive

Kamar Executive Hotel Santika Pontianak (ISTIMEWA)



Dengan luas kamar, 48 - 57 m², tersedia dengan pilihan tempat tidur Queen, Fitur dengan fasilitas dasar dan AC untuk memastikan Anda memiliki pengalaman terbaik selama tinggal di Pontianak.



- Kamar bebas rokok

- Koneksi Internet

- Kamar mandi pribadi dengan shower



Serta tambahan fasilitas treatment VIP seperti welcome fruits, welcome letter, dan Hi tea dan tersedia ruang tamu.



4. Santika Suite

Kamar Santika Suite Hotel Santika Pontianak (ISTIMEWA)



Dengan luas kamar, 48 - 57 m², tersedia dengan pilihan tempat tidur Queen , Fitur dengan fasilitas dasar dan AC untuk memastikan Anda memiliki pengalaman terbaik selama tinggal di Pontianak.



- Kamar bebas rokok

- Koneksi Internet

- Kamar mandi pribadi dengan shower



Serta tambahan fasilitas treatment VIP seperti welcome fruits, welcome letter, dan Hi tea dan tersedia ruang tamu dan meja kerja serta dua buah TV LED.





SERVICES & AMENITIES



129 kamar



3 ruangan meeting



Kamar bebas rokok



Restoran



Area parkir



Koneksi internet



Lift



Kolam renang



Penyewaan kendaraan



Kamar merokok



Layanan antar jemput



(*)