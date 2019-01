Kim Jong Kook Ungkap Manisnya Lee Kwang Soo yang Peduli Pada Sang Kekasih, Lee Sun Bin

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin diketahui sedang berkencan.

Kabar kencan Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin juga telah dikonfirmasi kebenarannya.

Tak hanya fans, namun para sahabat dari Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin juga turut senang dengan kabar ini.

Baru-baru ini Lee Sun Bin bertemu dengan sahabat Lee Kwang Soo, Kim Jong Kook di sebuah acara.

Melansir Soompi, pada episode 18 Januari dari "I Can See Your Voice 6," Lee Sun Bin dan Hwang Chi Yeol muncul sebagai tamu setelah sebelumnya tampil di acara itu sebagai penyanyi misteri.

Hwang Chi Yeol mengatakan di pembukaan bahwa kembali sebagai bagian dari panel membawa banyak kenangan.

“Aku sangat gugup. Aku pikir aku jauh lebih gugup daripada ketika tampil sebagai penyanyi misteri,” kata Lee Sun Bin.

MC Kim Jong Kook pun menjawabnya.