Ddu Du Ddu Du Awali Konser BLACKPINK di Indonesia: "Hati-hati" Kata Jisoo ....................

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - "Ddu Du Ddu Du" menjadi pembuka konser BLACKPINK [In Your Area Jakarta] di ICE (Indonesia Convention Exhibition) BSD, Tangerang, Sabtu (19/1/2019).

Sorakan para Blink, nama penggemar BLACKPINK, membahana di Hall 5 ICE BSD sekitar pukul 18.40 WIB.

Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo kompak mengenakan kostum merah muda.

Lisa dkk menampilkan koreografi energik yang mempermanis vokal khas mereka masing-masing.

Terlebih ketika Jennie dan Lisa unjuk kebolehan mereka bernyanyi rap.

Penonton semakin histeris tatkala BLACKPINK membawakan lagu "Forever Young".

Girlband bentukan YG Entertainment itu menunjukkan performa yang berenergi.

"What's up Jakarta! We miss you, guys," seru Jennie usai penampilan mereka.

"Let's have amazing time, okay," timpal Lisa dengan suara imutnya yang membuat penonton kembali bersorak.

Sebelum melanjutkan ke lagu berikutnya, Jennie dan Jisoo mengingatkan para penggemar mereka agar berhati-hati dan menonton dengan santai.