Top Ten Volare musik Indo, Semburat Silang Warna -The Upstairs Masuk Tangga Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu pada Minggu (20/1/2019) berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Semburat Silang Warna (The Upstairs)

2. Ego (Monkey To Millionaire)

3. Retorika (The Brandals)

4. Underwater (Rendy Pandugo)

5. I AM ME (Ramengvrl)

6. Lelah (Radhini)

7. Dream Coterie (Copper)

8. Take Care (Adrian Khalif Feat. Cantika Abigail)

9. Jatuh, Bangkit Kembali! (HIVI!)

10. Rubber Song (Sore Feat. Vira Talisa)