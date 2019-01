Top Ten Volare musik Barat Pekan Ini, Come for Me - Sunflower Bean Peringkat Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (20/1/2019) berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Come for Me (Sunflower Bean)

2. Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson Feat. Miley Cyrus)

3. Something For The Pain (She Drew The Gun)

4. Nothing to Lose (Park Hotel)

5. Shelter (Broken Bells)

6. Such A Remarkable Day (Charlotte Gainsbourg)

7. Between My Teeth (Orla Gartland)

8. Say, Can You Hear (Men I Trust)

9. Only You (Theophilus London Feat. Tame Impala)

10. Good Guy (Eminem Feat. Jessie Reyez)