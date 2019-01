The Voice Indonesia UPDATE, Ini Nama-nama 9 Kontestan yang Lolos Babak Battle di Episode 12

UPDATE The Voice Indonesia, Ini Nama-nama 9 Kontestan yang Lolos Babak Battle di Episode 12

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 16 kontestan beradu kemampuan dalam babak knock-out The Voice Indonesia dan 9 peserta sudah dipastikan lolos babak Battle.

16 kontestan yang tampil malam tadi yakni Ronald vs Robin, Panca vs Keisha, Aldo vs Yonathan, Anggi vs Cila, Rani vs Agseisa, Sarah vs Nada Nadya, Alisha vs Shakila dan Naila vs Thalita, Kamis (17/1/2019) malam.

Panggung The Voice Indonesia dibuka dengan penampilan kontestan asal Atambua dan Surabaya, yakni Ronald vs Robin.

Ronald dengan lagu Tak Bisa Ke Lain Hati milik Kla Project sukses membuat Coach Armand tercengang, pasalnya dirinya merasa Atambua patut bangga memiliki penyanyi seperti Ronald.

“Ronald, saya kira Atambua patut banggga punya penyanyi kaya kamu,” ungkap pelantun lagu 11 Januari ini.

Tak mau kalah dari Ronald. Robin, pria berusia 36 tahun asal Surabaya ini dinilai coach Anggun membawakan dengan gaya “sendiri”.

Ketika kekecewaan telah sangat namak dari wajah Ronald, karena harus terhenti dan ketika Ronald speech untuk yang terakhir kalinya di panggung the voice, Coach Vidi Nino menekan tombol "steal".

Disusul Coach Titi yang juga menekan tombol "steal", tidak mau ketinggalan, Coach Armand pun menekan tombol "steal" dan suasana sangat ramai di studio.

Tak disangka Ronald merupakan peserta pertama yang di "steal" oleh seluruh coach dan sontak Ronald sangat kaget dan senang.