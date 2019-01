Kapolda Kalbar Didi Haryono Dorong Percepatan Desa Mandiri

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kapolda kalbar Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengajak untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam membangun Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Ketapang.

Sejak awal menjabat Kapolda Kalbar mempunyai komitmen, yaitu zero ilegal dan zero tolerance di mana yang bersipat ilegal harus zero tidak ada lagi.

“Tidak ada toleransi bagi anggota yang melakukan pelanggaran, terutama yang bermain dengan narkoba. Slogannya, Polda Kalbar Berkibar, yaitu bekerja dengan benar,” kata, Didi Haryono dalam arahannya pada seluruh Babinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek, Danramil, Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Ketapang di Aula Pendopo Bupati Ketapang.

Didi Haryono, menginstruksikan seluruh Kapolres/ta agar memerintahkan para Babinkamtibmas untuk mengawasi dana desa. “Itu bertujuan, agar diperuntukan apa, apakah sesuai dengan penggunaanya,” ujar Dedi Haryono.

Ia menjelaskan dalam membangun desa, pemerintah Kabupaten Ketapang membangun desa mandiri dengan cara bekerja sama dan memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam mengelola sumber daya manusia dan alam untuk mempercepat program desa mandiri.

“Kesamaan visi dan misi akan terwujud program pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan - pembangunan yang sudah direncanakan agar dapat menuju ke tingkat pusat,” tambah Dedi Haryono.

Dalam mewujudkan tiga pilar yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa dengan tujuan mendorong percepatan terwujudnya desa mandiri dengan anggaran sebesar Rp 1,99 triliun di tahun 2019.

“Pengelolaan dana desa jangan sampai dipegang oleh orang yang bukan bidangnya harus dipegang langsung oleh Kepala Desa masing - masing dalam mewujudkan pembangunan desa dan memberdayaan masyarakat desa,” tambah Dedi Haryono lagi.

Lalu, bagaimana mengelola Harkamtibmas dan menjaga lingkungan? Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH berujar, program Polda Kalbar di tahun 2019 terkait program desa mandiri.

