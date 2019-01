Baim Wong Ngaku Dapat Bisikan Tentang Kondisi Istrinya Paula Verhoeven

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semenjak mengakhiri statusnya sebagai Presiden Jomblo dengan menikahi Paula Verhoeven pada November 2018 lalu, Baim Wong kini terlihat bahagia menjalani rumah tangga.

Setelah menikah, Baim Wong dan Paula Verhoeven rupanya tak mau menunda untuk memiliki momongan.

Bahkan belum lama ini Baim Wong mendesak Paula Verhoeven untuk melakukan tes kehamilan lantaran dirinya mendapat firasat sang istri sudah mengandung.

Berbeda dengan Baim yang semangat, Paula justru menganggap suaminya itu terlalu pede.

Baca: Artis Cantik Ini Berjuang Habis-habisan Lepas Status Jomblo, Sampai Lakukan Ritual Khusus

Baca: Dituduh Culik Anak Orang, Artis Cantik Tyas Mirasih Terancam Tujuh Tahun Penjara

Momen ini terekam dalam vlog terbaru yang diunggah Baim Wong di kanal youtube miliknya.

Dalam video yang berjudul 'PAULA MENGANDUNG??!! PANTESAN MARAH MULUUUU!!' itu, pasangan pengantin baru itu tengah asik makan di sebuah restoran di tengah-tengah liburan mereka di Malaysia.

Iseng, Baim secara tersirat menanyakan kondisi Paula apakah sudah ada tanda-tanda kehamilan atau belum.

"Apa yang kamu rasakan? What do you feel? Iya dong, udah berapa bulan tuh kita dari semenjak di Amerika?" tanya Baim seperti dikutip Grid.ID pada Jumat (18/1/2019).

Bingung dengan pertanyaan suaminya, Paula pun menanyakan apa maksud sebenarnya dari Baim.