LIVE STREAM Korea Utara Vs Lebanon, LIVE Streaming Free AFC Asian Cup 2019 Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Korea Utara kontra Lebanon mengakhiri fase Grup E Piala Asia 2019, di Sharjah Stadium (Sharjah) Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (17/01/2019) malam WIB.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi peluang mendapat tiket lolos babak knock out.

Wasit asal Australia, Beath C, memimpin pertandingan krusial tersebut.

Siaran langsung pertandingan Korea Utara versus Lebanon bisa Anda saksikan di Fox Sports Asia, mulai pukul 23.00 WIB.

Atau tonton live streaming melalui link berikut:

Rekam pertandingan kedua tim:

5 Pertandingan Terakhir LEBANON

12.01.19 CUP Lebanon Vs Arab Saudi 0 : 2

09.01.19 CUP Qatar Vs Lebanon 2 : 0

28.12.18 FI Bahrain Vs Lebanon 1 : 0

20.11.18 FI Australia Vs Lebanon 3 : 0

15.11.18 FI Uzbekistan Vs Lebanon 0 : 0