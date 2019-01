Unversitas Panca Bhakti Pontianak Sosialisasi Immigration Goes To Campus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Dekan Fakultas Hukum UPB, Yeni As, mengatakan kegiatan Immigratuon Goes To Campus sebagai bentuk sinergitas antara lembaga pendidikan dan lembaga yang memiliki kewenangan, Rabu (16/1/19).

Yeni mengatakan menurutnya ada berbagai macam pelajaran yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan beberapa instansi negara.

Kegiatan imigrasi Goes To Campus ini menurutnya akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa bagaimana cara kerja dan pelayanan imigrasi tersebut.

Mahasiswa bisa bertanya dan berkomunikasi langsung dengan pejabat terkait yang datang.

“Mahasiswa bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait,” ucapnya

Selain dengan imigrasi, beberapa lembaga lain seperti Bea cukai, Ojk dan lainnya juga melakukan kegiatan serupa.

Hal tersebut menurutnya untuk peningkatan kualitas mahasiswa sendiri sebagai orang yang memiliki intelektual tinggi.

Lalu dirinya juga menjelaskan tidak hanya untuk masalah peningkat kualitas. Kegiatan semacam ini tentu bisa untuk mempersiapkan mahasiswa yang akan terjun ke dunia masyarakat dan dunia kerja nantinya.

Jika mahasiswa dipersiapkan dari awal menurutnya akan memberikan efek yang baik.

“Harapannya bagaimana mahasiswa bisa memiliki integritas,” ujar Yeni.