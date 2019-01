Tren Utang Luar Negeri Mendaki, Ini Kenaikan Utang Indonesia Sepanjang 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tengah dalam tren mendaki. Sejumlah pengamat meminta pemerintah mewaspadai tren kenaikan ULN tersebut. Sepanjang tahun 2018 lalu, ULN Indonesia naik 7 persen tahunan menjadi 371,9 miliar dolar AS kenaikan ULN swasta mengalami kenaikan signifikan 10,1 persen menjadi 189,3 miliar dolar AS per akhir November 2018.

Melansir website Bank Indonesia ULN Indonesia pada akhir November 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2018 tercatat 372,9 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 189,3 miliar dolar AS.

Baca: Jadwal Pendaftaran Tatung Cap Go Meh Singkawang 2019, Pendaftar Bisa Hubungi Nomor Ini

Baca: Jelang Pra PON 2019, KONI Kalbar Persiapkan Pelatda Secepatnya

Baca: TERPOPULER - Dari Bukti Vanessa Angel, Info Orang Hilang, Hingga ILC TVOne

Posisi ULN tersebut meningkat 12,3 miliar dolar AS dibandingkan posisi pada akhir bulan sebelumnya karena faktor neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir November 2018 tumbuh 7,0 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 5,3 persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber baik dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta.

ULN pemerintah tumbuh meningkat pada November 2018. Posisi ULN pemerintah pada akhir November 2018 sebesar 180,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 3,3 persen (yoy).

Posisi ULN pemerintah tersebut meningkat 5,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama November 2018.

ULN swasta pada November 2018 mengalami peningkatan. Posisi ULN swasta pada akhir November 2018 tumbuh 10,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,7 persen (yoy).

Posisi ULN swasta pada akhir November 2018 tersebut bertambah 7,1 miliar dolar AS dari posisi pada akhir bulan sebelumnya, terutama didorong oleh neto pembelian surat utang korporasi oleh investor asing.

ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.