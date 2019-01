Piala Asia 2019 - Hasil Pertandingan dan Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Pertandingan dan Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia 2019.

Dua pertandingan Grup C pada Rabu (16/1/2019) mempertemukan Kirgiztan vs Filipina (3-1) dan Korea Selatan vs RRC (2-0)

Dengan hasil ini, Korea Selatan dan RRC memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2019.

Sebelumnya, Timnas Australia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2019. Dengan demikian, sudah 13 tim dipastikan memesan tempat di tahap selanjutnya.

Timnas Australia menyambar tiket ke-13 menuju fase 16 besar Piala Asia 2019 lewat kemenangan dramatis atas Suriah.

Pada laga penutup di Grup B, Selasa (15/1/2019), sang juara bertahan menang dengan skor 3-2.

Gol penentu Tom Rogic pada masa injury time babak kedua memastikan Australia finis sebagai runner-up grup dengan raihan 6 poin.

Posisi teratas dihuni oleh Yordania, yang sudah dipastikan lolos ke tahap gugur pada matchday sebelumnya.

Hasil imbang 0-0 dengan Palestina pada duel terakhir membuat Yordania mengoleksi 7 angka.

Adapun Palestina masih punya asa melaju ke babak 16 besar berbekal catatan 2 poin dengan membidik status salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Dengan demikian, hingga Rabu (16/1/2019) pagi WIB, tinggal ada tiga tiket tersisa untuk diperebutkan peserta ke babak 16 besar Piala Asia 2019.

Hasil pertandingan, Selasa (15/1/2019)

Australia 3-2 Suriah (Awer Mabil 41', Chris Ikonomidis 54', Tom Rogic 90+3'; Omar Kharbin 43', Omar Al Somah 80'-pen.)

Palestina 0-0 Yordania

Daftar tim yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Asia:

Grup A: Uni Emirat Arab, Thailand, Bahrain

Grup B: Yordania, Australia

Grup C: China, Korea Selatan

Grup D: Iran, Irak

Grup E: Qatar, Arab Saudi

Grup F: Uzbekistan, Jepang