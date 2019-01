Paskibra SMA Bina Utama Kembali Raih Prestasi 

Citizen Reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim Paskibra SMA Bina Utama Pontianak kembali merebut piala bergilir Lomba Ketangkasan Baris Berbaris Super Skil (LKBBSS) yang di laksanakan oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Pontianak.

Sukma Prasetya atau yang biasa di panggil Aceng ini selaku pelatih paskibra SMA Bina Utama Pontianak mengungkapkan persiapan perlombaan ini selama 2 minggu dengan konsep lomba yang berbeda dr tahun2 sebelumnya.

Aceng juga mewajibkan kepada timnya agar selalu menjaga fisiknya dalam menghadapi persiapan perlombaan, dan mewajibkan juga sebelum tidur, setelah bangun tidur untuk melakukan sit up, push up dan pull up agar badan mereka berbentuk.

Bagi saya pribadi Ini adalah prestasi yang sangat baik di awal tahun 2019 yang di persembahkan oleh siswa/i SMA Bina Utama Pontianak, harapan saya team Paskibra SMA Bina Utama dapat mempertahankan prestasi yang sudah d raih, karena mempertahan prestasi lebih sulit ketimbang merebutnya.

Terima kasih juga kepada team Paskibra SMA Bina Utama pontianak yang sudah mempersembahkan prestasi yang baik d awal tahun 2019 kepada SMA Bina Utama Pontianak.