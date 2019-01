Link LIVE STREAM Piala Asia AFC Vietnam Vs Yaman, LIVE Free Fox Sports Asia Jam 23.00 WIB

Link LIVE STREAM Asian Cup Vietnam Vs Yaman, LIVE Free Fox Sports Asia Jam 23.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu lagi wakil Asia Tenggara Vietnam yang melakoni laga hidup mati melawan Yaman pada laga pamungkas fase Grup D Piala Asia 2019, di Stadion Hazza bin Zayed (Al Ain) Uni Emirat Arab (UEA), Rabu (16/01/2019) malam WIB.

Baca: Prediksi Skor Juventus vs AC Milan di Supercoppa Italia Live Streaming TVRI Pukul 00.30 WIB

Baca: DOA Niat Puasa Senin Kamis, Manfaatnya Hikmah dan Keutamaannya! Pahalanya Besar

Wasit asal Oman, Al Kaf Ahmed ditugaskan memimpin pertandingan hidup mati bagi kedua tim tersebut.

Siaran langsung pertandingan Vietnam versus Yaman bisa Anda saksikan di Fox Sports Asia, mulai pukul 23.00 WIB.

Atau tonton live streaming melalui link berikut:

LINK LIVE STREAMING>>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>>

Rekam pertandingan kedua tim:

5 Pertandingan Terakhir VIETNAM

12.01.19 CUP Vietnam Vs Iran 0 : 2

08.01.19 CUP Iraq Vs Vietnam 3 : 2

31.12.18 FI Filipina Vs Vietnam 2 : 4

25.12.18 FI Vietnam Vs Korea Utara 1 : 1

15.12.18 SUZ Vietnam Vs Malaysia 1 : 0