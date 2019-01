Link LIVE STREAM Asian Cup Filipina Vs Kirgiztan, LIVE Free Fox Sports Asia Sedang Berlangsung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wakil Asia Tenggara Filipina melakoni laga hidup mati melawan Kirgiztan pada laga pamungkas fase Grup C Piala Asia 2019, di Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Stadium (Dubai), Rabu (16/01/2019) malam WIB.

Baca: Link LIVE STREAM Asian Cup China Vs Korea Selatan, Big Match LIVE Free Fox Sports Asia Jam 20.30 WIB

Baca: Prediksi Skor Juventus vs AC Milan di Supercoppa Italia Live Streaming TVRI Pukul 00.30 WIB

Wasit asal Arab Saudi, Al Khudair T dipercaya memimpin pertandingan ini.

Siaran langsung pertandingan Filipina versus Kirgiztan bisa Anda saksikan di Fox Sports Asia, mulai pukul 20.30 WIB.

Atau tonton live streaming melalui link berikut:

LINK LIVE STREAMING>>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>>

Rekam pertandingan kedua tim:

5 Pertandingan Terakhir KIRGIZTAN

11.01.19 CUP Kirgiztan Vs Korea Selatan 0 : 1

07.01.19 CUP RRC Vs Kirgiztan 2 : 1

31.12.18 FI Kirgiztan Vs Palestina 2 : 1

26.12.18 FI Qatar Vs Kirgiztan 1 : 0

20.12.18 FI Jordan Vs Kirgiztan 0 : 1