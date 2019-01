Pengembangan Energi Baru Terbarukan Untuk Kalbar Menuju Kemandirian Energi Nasional

Optimalisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kalbar Menuju Kemandirian Energi Nasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) bekerjasama dengan PKC PMII Kalbar menggelar seminar nasional di Aula Rektorat Politeknik Negeri Pontianak, Selasa (15/1/19).

Seminar nasional kali ini mengusung tema optimalisasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Kalimantan Barat menuju kemandirian energi nasional.

Adapun pembicara di seminar nasional yang dilaksanakan si Polnep yaitu Anggota DPR RI (Komisi VI) Maman Abdurahman ST, Marketing Branch Manager KalbarTeng PT. Pertamina (persero) Muhammad Ivan Syuhada, SE, Manager New and Renewble Energy For Transportation PT. Pertamina (persero) Ary Kurniawan, ST, MBA, Peneliti Senior Politeknik Negeri Pontianak Dr. Sunarno, ST, Meng.

Seminar nasional ini dihadiri kurang lebih 100 mahasiswa baik yang berasal dari Polnep maupun mahasiswa dari kampus diluar Polnep.