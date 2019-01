Jadwal Piala Asia 2019 Malam Ini: Australia vs Suriah, Palestina vs Yordania - Live Fox Sports 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung Piala Asia 2019, Selasa (15/1/2019), mempertemukan juara bertahan turnamen, Australia, melawan Suriah di Khalifa bin Zayed Stadium, Al Ain.

Pertandingan timnas Australia vs Suriah dapat disaksikan secara langsung di saluran Fox Sports 2 hari ini pukul 20.30 WIB.

Laga tersebut adalah lakon matchday terakhir di Grup B Piala Asia 2019.

Australia selangkah lagi memastikan tiket ke babak 16 besar berbekal modal 3 poin di peringkat kedua klasemen.

Mereka setingkat di bawah pemuncak klasemen, Yordania, yang sudah dipastikan lolos dengan koleksi 6 poin.

Adapun Suriah (1) dan Palestina (1) berada di posisi 3-4, tetapi masih punya harapan menyusul Yordania ke tahap gugur.

Khusus bagi timnas Australia, mereka tinggal butuh minimal satu angka tambahan dari laga versus Suriah.

Dalam dua laga perdana, Socceroos kalah 0-1 dari Yordania dan menang telak 3-0 atas Palestina.

Pelatih Australia, Graham Arnold, percaya diri pasukannya dapat melaju ke tahap berikutnya.

Hal itu dipengaruhi kondisi timnas Suriah yang baru mengangkat pelatih baru, Fajr Ibrahim, menggantikan Bernd Stange, yang dipecat usai dua laga perdana di fase grup.

"Kami tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Seluruh fokus bagi kami adalah untuk tim kami sendiri. Partai ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil," ujar Arnold, dikutip BolaSport.com dari Four Four Two.

Sementara itu, partai lain mempertemukan Palestina kontra Yordania di Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi.

Kick-off partai Palestina vs Yordania digelar bersamaan dengan Australia vs Suriah dan bisa disaksikan secara langsung di saluran Fox Sports 3 pukul 20.30 WIB.