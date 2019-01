Firmansyah Mardanoes Ajak Masyarakat Ketapang Serukan Demokrasi Tanpa Caci Maki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) FPPP, Ir Firmansyah Mardanoes MM menjadi pemateri pada kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018.

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini mayoritas adalah perwakilan masyarakat umum dari berbagai kalangan dan profesi, acara tersebut di selenggarakan di Hotel Borneo Emerald Ketapang, Kamis (10/01/2018).

Firman mengungkapkan beberapa hal terkait pokok-pokok tentang mekanisme pemilu yang bersih dan betul-betul demokratis yang utuh dan bebas dari hal-hal negatif dan menyesatkan masyarakat, termasuk diantaranya money politik dan Baper Politik yang membuat disharmoni hubungan dan tatanan berbangsa dan bermasyarakat.

Didalam paparannya, Firman memaparkan bahwa terdapat Lima isu penting didalam UU No 7 tahun 2017, yakni terkait Alokasi Kursi dan Dapil, Metode Konversi Suara, Sistem Pemilihan DPR, DPD & DPRD, ambang batas, dan Pemilihan Presiden serta wakil Presiden.

" UU no 7 Tahun 2017 adalah Gabungan dari UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR DPD, DPRD, UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu serta UU no 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden," ungkap Ir Firmansyah Mardanoes.

"Karenanya momentum Pemilu 2019 kali ini adalah Momen Akbar dalam sejarah Pemilu dan perjalanan bangsa Indoneaia, Dimana Penyelenggaraan benar-benar harus dikawal bersama-sama."

"Pemilu April mendatang harus menjadi Pemilu yang Sehat tidak "berpenyakitan", dalam arti proses pemilu harus jauh dari virus-virus yang merusak imunitas moral dan tatanan berdemokrasi, tegas Firman.

"Sebab jika pemilu sehat, prosesnya benar dan sesuai aturan main, baik didalam UU maupun PKPU, serta semuanya yang terlibat didalamnya menjaga etika berpolitik, insya Allah Pemilu 2019 ini akan menghasilkan Para pemimpin Bangsa yang berintegritas dan berdedikasi tinggi didalam mengelola negara Republik Indonesia." Imbuh Ir Firmansyah Mardanoes.

"Sudah saatnya masyarakat bersama sama membangun narasi positif dalam rangka pendewasaan berdemokrasi. Era digital dan kebebasan Media sosial, harus diimbangi dengan mentalitas dan kedewasaan berpendapat, janganlah mudah terjebak Political Framing, mudah menular kan virus Baper dan Hoaks sebagai bacaan sampah yang cenderung memecah belah nilai nilai demokrasi kita," tambah Ir Firmansyah Mardanoes.

"Masyarakat harus diberikan pendidikan bahwa politik adalah kontestasi yang mendewasakan Rakyat. Sudah saatnya budaya Literasi ditanamkan menuju pemilu cerdas dan tidak kampungan, tidak mudah Baper, norak, apalagi menebar Fitnah tanpa dasar" . ungkap Firman.

Acara kegiatan ini juga dihadiri ketua Bawaslu Ketapang Nuryanto S.Pdi. yang mengapresiasi antusias nya Masyarakat untuk mengikuti Acara tersebut.

Menurutnya penting sekali Masyarakat memahami UU tersebut sebagai sebuah pendidikan berpolitik dan berdemokrasi.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman masyarakat, seperti apa kerangka undang-undang pemilu, karena masyarakat kerap tidak memahami dan kebingungan tentang pemilu," dan tugas kita bersama untuk memberikan pendidikan tersebut. Ungkap Anggota DPR RI FPPP tersebut. (*)