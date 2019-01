Band Asal Pontianak She's Bro Lolos Babak Duel Live Rising Star Indonesia, Dapat Pujian Ariel NOAH 

Band Asal Pontianak She's Bro Lolos ke Babak Duel Live Duel Rising Star Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Band Asal Pontianak She's Bro Lolos ke Babak Duel Live Duel Rising Star Indonesia.

She's Bro lolos setelah meraih 77 persen saat voting Live Audition 3, Senin (14/1/2019).

Tiga expert memberikan vote "Yes" untuk She's Bro, sementara Yovie menjadi satu-satunya expert yang memilih "No".

Menyanyikan Story of My Life dari One Direction, Ariel Noah juga memuji penampilan She's Bro.

Menurut Ariel, walaupun belum 100 persen namun perubahannya lumayan drastis dari penampilan pertama.

Hal ini menurut Ariel Noah perlu diapresiasi.

"Saya nggak banyak kritik, cuman tinggal sedikit lagi kekompakan. Jangan lupa, kalian lagi perform jangan terlalu sering belakangi penonton," pesannya.

"Kalau lagi mau ambil minum nggak apa-apa ke belakang," saran Ariel.

Sementara itu, sebagai satu-satunya expert yang memilih "No", Yovie menilai She's Bro harus memperhatikan dinamika dalam sebuah penampilan.

"Jangan temponya sama. Perlu turun naik, kenceng, jadi akan lebih menyentuh lagi," pesannya.

Sukses She's Bro ini menyusul kontestan lain yang sebelumnya sudah lolos ke babak Live Duel.

Tonton penampilan She's Bro melalui video berikut: