Live Streaming Coppa Italia AS Roma vs Virtus Entella di TVRI Berlangsung Pukul 03.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live streaming TVRI AS Roma vs Virtus Entella dalam Coppa Italia yang akan berlangsung pada Selasa (15/1/2019) malam.

AS Roma vs Virtus Entella disiarkan langsung (live) TVRI Nasional.

Live streaming AS Roma vs Virtus Entella yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.30 WIB juga bisa disaksikan di sejumlah website layanan penyedia streaming.

AS Roma saat ini berada di posisi ke-6 dengan mengemas 30 point di klasemen Liga Italia Serie A.

Sedangkan Virtus Entella sukses mengemas 31 poin dan duduk di posisi ke-5 Liga Italia Serie C saat ini.

Laga AS Roma vs Virtus Entella bakal menjadi pertemuan pertama kedua tim.

Tim serigala Roma yang berada di kasta lebih tinggi tentu lebih diunggulkan dibandingkan Virtus Entella.

Berikut Head To Head AS Roma vs Entella :

Kedua tim belum pernah bertemu.

Lima Pertandingan Terakhir Roma :

13/12/18 ~ FC Viktoria Plzen 2 – 1 Roma

17/12/18 ~ Roma 3 – 2 Genoa

23/12/18 ~ Juventus 1 – 0 Roma

27/12/18 ~ Roma 3 – 1 Sassuolo

29/12/18 ~ Parma 0 – 2 Roma

Lima Pertandingan Terakhir Virtus Entella :

12/12/18 ~ Virtus Entella 0 – 1 Pro Patria

16/12/18 ~ Arezzo 2 – 2 Virtus Entella

24/12/18 ~ Virtus Entella 1 – 0 Juventus II

26/12/18 ~ Carrarese 0 – 2 Virtus Entella

30/12/18 ~ Virtus Entella 0 – 0 Gozzano

Link live streaming AS Roma vs Virtus Entella di TVRI Nasional dapat diakses melalui tautan berikut :

LINK 1

LINK 2

Catatan :

- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link live streaming TVRI hanya informasi untuk pembaca.

- Kami tidak bertanggung jawab terhadap copy rights dan kualitas siaran live streaming AS Roma vs Virtus Entella