PREDIKSI Tottenham Vs Manchester United (LIVE), Klasemen Terkini & Jadwal Liga Inggris Pekan ke-22

Tottenham Vs MU, Pembuktian Mauricio Pochettino Vs Ole Gunnar Solskjaer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Big Match pekan-22 Liga Inggris mempertemukan Tottenham Hotspur Vs Manchester United diprediksi berlangsung sengit.

Pertandingan yang akan digelar pada Minggu (13/1/2019), ini diprediksi menjadi pembuktian dari sosok pelatih muda dari kedua klub.

Tottenham diarsiteki Mauricio Pochettino sementara Ole Gunnar Solskjaer memimpin MU.

Pertandingan ini seperti sebuah audisi bagi Mauricio Pochettinodan Ole Gunnar Solskjaer untuk menjadi pelatih utama Manchester United.

Hal ini langsung saja dibantah oleh Ole Gunnar Solskjaer, yang saat ini menjabat sebagai pelatih interim Manchester United.

"Laga ini sama sekali bukan tentang saya atau dia, melainkan para pemain," ujar Solskjaer seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Kami tidak menendang bola, para pemain yang melakukannya. Kami memang membuat beberapa keputusan, tetapi ini semua tentang performa para pemain," kata Solskjaer.

Manchester United memang masih memiliki kesempatan untuk mempermanenkan Solskjaer jika bersedia membayar kompensasi ke Molde FK.

Akan tetapi, Mauricio Pochettino tetap belum lepas dari opsi klub berjuluk Setan Merah tersebut.