TRIBUN WIKI: 10 Prestasi Mahasiswa Universitas Tanjungpura

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Maudy Asri Gita Utami

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Universitas Tanjungpura merupakan perguruan tinggi terbesar yang ada di Kalimantan Barat.

Dengan adanya mahasiswa yang berprestasi, semakin menunjukkan potensi kualitas sumber daya manusia semakin lebih baik.

Baca: Tips dan Quote dari Steven Joses, Wisudawan Dengan IPK 4.00 FMIPA Universitas Tanjungpura

Baca: Universitas Tanjungpura Lantik Dekan Baru dan Beberapa Pejabat Struktural

Berikut beberapa mahasiswa yang berprestasi di Universitas Tanjungpura setingkat daerah dan nasional:



1. Reno Pati, dari Fakultas Pertanian Program Studi Ilmu Tanah yang meraih:

- Juara 1 Nasional Wirausaha Muda Mandiri Kategori Mahasiswa Bidang Usaha Sosial

- Juara 1 Pemuda Inspiratif Kemenpora Mewakili Provinsi Kalbar di Tingkat Nasional

- Juara 3 Lomba Karya Ilmiah se-Kalimantan Barat.



2. Santi

- Juara 1 LKTIN Universitas Jambi

- Juara 1 Soil Judging Contest Universitas Jambi



3. Dia Gunawan dari Fakultas Pertanian, studi Ilmu Tanah, meraih:

- Juara 3 lomba fotografi Nasional "Save Oil" dari Jiti Fokushimiti -UNS 2018.



4. Indra Amin Jaya dari FMIPA Jurusan Kimia, meraih:

- Juara 1 LKTI Nasional FICTION 3rd di universitas negeri Padang

- Juara 3 LKTI PKPI Mahasiswa Se-kalimantan Barat

- Juara 1 Lomba Karya Ilmiah Balitbangda Tingkat Mahasiswa Se-kalimantan Barat

- Juara 1 LKTI _mathematics on the paper_ (MOP) tingkat mahasiswa Se-kalimantan Barat

- Juara 2 Pemuda Inspiratif Kota Pontianak yang diadakan oleh Kemenpora RI.

Baca: Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2019, Untan Akan Tambah Kuota 1000 Orang

Baca: Perkembangan Teknologi, Rektor Untan Jelaskan Sistem Tes Masuk PTN Berbasis Handphone

5. Dinda, Mahasiswi Untan juara harapan 1 Start Up Kota Pontianak



6. Stella Pramudya Fajrini dari FKIP Untan prodi BK ,meraih :

- Top 5 Indonesia Next Region Kalimantan, perwakilan Kalimantan di booth camp nasional



7. Brenda Septiana dari Fakultas Ekonomi Bisnis Studi Akuntansi 2016, meraih:

- Best 4 Indonesia Next Regional Pamasuka Telkomsel, Kalimantan Barat.



8. Kevin, mahasiswa Untan yang meraih Juara Debat Nasional.



9. Cintya Prodi Informatika, meraih:

- The best 4 Indonesian Next Regional Pamasuka Telkomsel, Kalimantan Barat.



10. Emilia, Rendi dan Rita dari Fakultas FMIPA meraih:

- Juara 2 Lomba debat Nasional PIS 2018 di Universitas Sriwijaya. (*)