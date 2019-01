LIVE STREAMING Putra Jakarta Garuda Vs Jakarta BNI 46: Live Inews TV Proliga 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming Putra Jakarta Garuda Vs Jakarta BNI 46: Live Inews TV Proliga 2019, Sabtu (12/1/2019).

Saksikan Live Streaming Putra Jakarta Garuda Vs Jakarta BNI 46: Live Inews TV Proliga 2019 mulai pukul 16.00 WIB.

Berikut link Live Streaming Putra Jakarta Garuda Vs Jakarta BNI 46: Live Inews TV Proliga 2019:

Proliga 2019 kembali berlanjut hari ini. Ada tiga pertandingan yang bakal digelar.

Berikut jadwal Putaran 2 Proliga 2019 pekan pertama:

Sabtu (12/1/2019)

16.00 WIB - Putra Jakarta Garuda Vs Jakarta BNI 46

18.00 WIB - Putri Bandung Bank BJB Pakuan Vs Jakarta Pertamina Energi

20.00 WIB - Putra Sidoarjo Aneka Gas Industri Vs Jakarta Pertamina Energi

