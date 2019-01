Berikut Jadwal Festival Sepak Bola Khatulistiwa Cup U -12 di Stadion SSA Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Zulkifli



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut jadwal festival sepak bola Khatulistiwa Cup U -12 yang berlangsung di Stadion SSA Pontianak yang dimulai Sabtu (12/1/2019) pagi hingga pukul 16.00 WIB.

Pertandingan munggunakan dua lapangan.

Berikut Jadwal hingga pukul 11.00 WIB

- Sanggau Junior FC Vs SSB Gunung 7 KKU

- Martha Sambas Vs SBAI Bandung

- Bina Sentra Cirebon Vs Porti FC

- Porsites Sambas Vs Metra 83

- PS Gelora Sintang Vs Samalona FC Kubu Raya

- SBAI Bandung Vs Guntur FC Sintang

- SSB Gunung 7 KKU Vs Porti FC.