Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Between My Teeth - Orla Gartland Peringkat Pertama

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (13/1/2019) berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Between My Teeth (Orla Gartland)

2. First World Problems (Ian Brown)

3. Start at the Stop (Eugene McGuinness)

4. The Drain (Ellis)

5. Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson Feat. Miley Cyrus)

6. Come for Me (Sunflower Bean)

7. All My Friends Are Falling In Love (The Vaccines)

8. Something For The Pain (She Drew The Gun)

9. Nothing to Lose (Park Hotel)

10. Shelter (Broken Bells)

