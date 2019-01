Jadwal Putaran 2 Proliga 2019 Hari Ini - Putri Bandung Bank BJB Pakuan Vs Jakarta BNI 46 Live Inews

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Putaran 2 Proliga 2019 hari ini dimulai di Gedung PSCC Palembang, Live iNews TV.

Laga Putri Bandung Bank BJB Pakuan Vs Jakarta BNI 46 menjadi pembuka Proliga 2019 putaran 2

Pada hari yang sama, dilanjutkan pukul 18.00 WIB laga antara Putra Surabaya Bhayangkara Samator Vs Palembang Bank SumselBabel.

Berikut jadwal Putaran 2 Proliga 2019 pekan pertama:

Pekan ke-1 (11-13 Januari 2019), Gedung PSCC, Palembang (tuan rumah Palembang Bank SumselBabel)

Jumat (11/1/2019)

16.00 WIB - Putri Bandung Bank BJB Pakuan Vs Jakarta BNI 46

18.00 WIB - Putra Surabaya Bhayangkara Samator Vs Palembang Bank SumselBabel

Sabtu (12/1/2019)

16.00 WIB - Putra Jakarta Garuda Vs Jakarta BNI 46

18.00 WIB - Putri Bandung Bank BJB Pakuan Vs Jakarta Pertamina Energi

20.00 WIB - Putra Sidoarjo Aneka Gas Industri Vs Jakarta Pertamina Energi