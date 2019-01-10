Piala Asia 2019

LIVE STREAM UAE Vs India, LIVE AFC Asian Cup 2019 Malam Ini! Penentu Nasib Tuan Rumah

United Arab Emirates (UAE) mendapat lawan berat pada laga matchday 2 fase Grup A Piala Asia 2019, di Stadion Zayed Sports City (Abu Dhabi) UEA..

LIVE STREAM UAE Vs India, LIVE AFC Asian Cup 2019 Malam Ini! Penentu Nasib Tuan Rumah
KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
LIVE STREAM UAE Vs India, LIVE AFC Asian Cup 2019 Malam Ini! Penentu Nasib Tuan Rumah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - United Arab Emirates (UAE) mendapat lawan berat pada laga matchday 2 fase Grup A Piala Asia 2019, di Stadion Zayed Sports City (Abu Dhabi) UEA, Kamis (10/01/2019) malam WIB.

UAE yang sebelumnya hanya bermain imbang melawan Bahrain kali ini bakal menghadapi India.

India sendiri memuncaki klasemen sementara Grup A usai mengalahkan Thailand 4-1, di matchday 1

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UAE pun memburu kemenangan demi menjaga asa lolos babak 16 besar, demikian halnya India.

Laga ini dipimpin wasit asal Meksiko Ramos C. A.

Siaran langsung pertandingan  UAE kontra India bisa kamu disaksikan di Fox Sports Asia, mulai pukul 23.00 WIB.

Atau secara live streaming melalui link berikut:

LINK LIVE STREAMING>>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>>

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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