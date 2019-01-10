Piala Asia 2019
LIVE STREAM UAE Vs India, LIVE AFC Asian Cup 2019 Malam Ini! Penentu Nasib Tuan Rumah
United Arab Emirates (UAE) mendapat lawan berat pada laga matchday 2 fase Grup A Piala Asia 2019, di Stadion Zayed Sports City (Abu Dhabi) UEA..
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - United Arab Emirates (UAE) mendapat lawan berat pada laga matchday 2 fase Grup A Piala Asia 2019, di Stadion Zayed Sports City (Abu Dhabi) UEA, Kamis (10/01/2019) malam WIB.
UAE yang sebelumnya hanya bermain imbang melawan Bahrain kali ini bakal menghadapi India.
India sendiri memuncaki klasemen sementara Grup A usai mengalahkan Thailand 4-1, di matchday 1.
Baca: LIVE STREAMING Suriah Vs Yordania, AFC Asian Cup 2019 LIVE Fox Sports Asia Jam 18.00 WIB
Baca: UPDATE Klasemen Piala Asia, Hasil Lengkap, Jadwal Terbaru & Daftar 4 Tim Posisi 3 Terbaik Tiap Grup
UAE pun memburu kemenangan demi menjaga asa lolos babak 16 besar, demikian halnya India.
Laga ini dipimpin wasit asal Meksiko Ramos C. A.
Siaran langsung pertandingan UAE kontra India bisa kamu disaksikan di Fox Sports Asia, mulai pukul 23.00 WIB.
Atau secara live streaming melalui link berikut:
Live Streaming Piala Asia 2019
Piala Asia 2019
UAE Vs India
Live Streaming UAE Vs India
Live Streaming India Vs UAE
India Vs UAE
TimnasDay
United Arab Emirates
UAE
India
-
Sedang Berlangsung Live Streaming Thailand Vs Bahrain di Piala Asia 2019, Kedua Tim Saling Serang
-
LENGKAP! Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 di Fox Sports Asia Jumat 10 Januari
-
LIVE STREAMING Suriah Vs Yordania, AFC Asian Cup 2019 LIVE Fox Sports Asia Jam 18.00 WIB
-
Link LIVE STREAMING Thailand Vs Bahrain, LIVE Fox Sports Asia AFC Asian Cup Jam 18.00 WIB
-
UPDATE Klasemen Piala Asia, Hasil Lengkap, Jadwal Terbaru & Daftar 4 Tim Posisi 3 Terbaik Tiap Grup