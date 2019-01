Big Hit Entertainment Rilis Teaser Misterius, Fans Yakin Ini Teka-teki Untuk Grup Baru 

Big Hit Entertainment Rilis Teaser Misterius, Fans Yakin Ini Untuk Grup Baru

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Big Hit Entertainment terus dalam permainan mereka, kali ini penggemar percaya ini untuk grup baru.

Melansir dari Kstarlive, pada tanggal 9 Januari Big Hit Entertainment memposting sebuah diagram berbentuk gambar dari kata-kata You & Me.

Dalam keterangannya, mereka menulis, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat?" dan melampirkan link website.

Melansir Kstarlive, website ini menyediakan sebuah jam hitung mundur dan animasi visual.

Setelah kamu mengklik '&' lingkaran, lingkaran 'You' dan 'Me' berpotongan dan mengungkapkan area biru bersama dengan judul, YOU AND I, DIFFERENT BUT TOGETHER.

Sumber Gambar: Twitter

Banyak fans yang percaya bahwa ini adalah teaser misterius untuk BTS.