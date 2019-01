TRIBUN WIKI: Ini Tarif Bagasi Lion Air Mulai 8 Januari 2019

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejak 8 Januari 2019, penumpang Lion Air dan Wings Air tidak lagi mendapat bagasi 20 kilogram dan 10 kilogram secara gratis.

Hal ini lantaran tarif bagasi resmi diberlakukan maskapai Lion Air dan Wings Air yang tergabung dalam Lion Air Group mengenakan tarif bagasi.

Baca: Hapus Bagasi Gratis, Lion Air dan Wings Air Batasi Bagasi Kabin

Distrik manager Lion Air Group Pontianak, Lukman Nurjaman, menyatakan meski demikian calon penumpang dapat membeli bagasi dimuka dengan harga lebih murah bersamaan pembelian tiket atau maksimal enam jam sebelum keberangkatan.

1. Harga bagasi tergantung rute tujuan.

2. Pembelian bisa melalui website, travel agent (saat membeli tiket) maupun kantor perwakilan Lion Air di kota masing-masing.

3. Bagasinya bisa dibeli diawal, harganya berbeda dengan harga di bandara.

Baca: Bandara Schipol Mendadak Ditutup, Polisi Sibuk Evakuasi Penumpang

Menurut Ketua Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra, harga bagasi Lion Air dan Wings Air sebagai berikut:

1. Bagasi 5 kg Rp 180 ribu

2. Bagasi 10 kg Rp 360 ribu

3. Bagasi 15 kg Rp 540 ribu

4. Bagasi 20 kg Rp 720 ribu

5. Bagasi 25 kg Rp 900 ribu

6. Bagasi 30 kg Rp 1.080.000. (*)