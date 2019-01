Tutup Satgas Natal dan Tahun Baru, Penyaluran BBM dan LPG Kalimantan Aman dan Lancar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BALIKPAPAN –PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Kalimantan tutup posko satgas Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Region Manager Comm. & CSR Kalimantan, Yudi Nugraha, mengatakan bahwa satgas Pertamina untuk natal dan tahun baru 2019 dinyatakan berlangsung lancar dan aman karena telah memiliki kesiapan sarana 497 unit mobil tanki non regular dan 1.123 awak mobil tangki.

“Alhamdulillah satgas kali ini berlangsung aman dan lancar, SPBU yang berada di jalur keramaian dan jalur wisata telah diinstruksikan untuk buka selama 24 jam dan dipenuhi pasokannya ” ujar Yudi.

Pertamina MOR VI mencatat, selama periode satgas naru, penyaluran BBM jenis gasoline (premium, pertalite dan pertamax series) mengalami peningkatan total sebesar 3% yaitu dari rata-rata normal sebesar 6.758 KL menjadi 6.948 KL. Sedangkan untuk produk Gasoil (biosolar dan dex series) mengalami penurunan sebesar 13% yaitu dari rata-rata harian normal sebesar 2.989 kiloliter menjadi 2.587 Kiloliter.

Terkait penyaluran seluruh LPG, selama masa Satgas ini tercatat rata-rata penyaluran LPG Subisidi dan Non Subsidi sebesar 1.467 MT/hari Jumlah ini naik 1% dibandingkan rata-rata penyaluran harian normal sebesar 1.455 MT/hari. Selama masa satgas naru telah disiagakan pangkalan LPG PSO (Public Service Obligation) sebanyak 822 pangkalan dan Non PSO 263 sub agen.

Konsumsi rata-rata harian avtur untuk bahan bakar pesawat mengalami penurunan 7% selama masa satgas sebesar 667 KL dari rata-rata harian normal yaitu 772 KL. Hal ini dikarenakan jumlah penerbangan selama masa Natal dan Tahun Baru tahun ini masih normal dan cenderung menghabiskan waktu liburnya di pulau Jawa.

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Balikpapan memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen setia Pertamina serta pihak yang telah membantu keamanan dan kelancaran penyaluran BBM dan LPG selama hari raya natal 2018 dan tahun baru 2019.