Seharga Rp 78 Jutaan, Astra Motor Pontianak Mulai Jua Honda Forza di Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasar otomotif di Kalbar jelang penghujung 2018 semakin seru. Terutama di kategori kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Terbaru, Astra Motor Pontianak sebagai main diler Honda, memutuskan mulai membuka keran penjualan skuter matik (skutik) premium teranyarnya, Honda Forza.

"Forza ini istilahnya adalah produk paling flagship kami di segmen skutik premium. Line up tertinggi yang dijual di Kalbar," ungkap Supervisor Area Astra Motor Pontianak, Wijaya Jonathan, Selasa (08/01/2019).

Honda Forza tampaknya memang cukup layak menyandang gelar sebagai skutik premium Honda. Ia, punya segala kelebihan untuk disebut sebagai skutik mewah nan berkelas.

Dari sisi harga, Honda Forza mulai dibuka penawarannya di Kalbar pada angka Rp 78 jutaan per unit. Angka yang cukup fantastis untuk sebuah sepeda motor.

Harga itu setidaknya cukup menggambarkan betapa prestisiusnya sepeda motor bongsor bermesin 250 CC itu. Ditambah dengan desain yang sporty, gagah sekaligus mewah yang harmoni dalam wujud fisiknya.

Kehadirannya pun menurut Wijaya menjadi pelengkap pilihan bagi masyarakat Kalbar.

Khususnya para peminat sepeda motor matik premium berkelas keluaran Honda.

Honda Forza, menambah panjang daftar line up skutik premium Honda yang dijual di Kalbar. Melengkapi All New Honda PCX 150 dan All New Honda PCX 150 Hybrid, serta Honda Vario 150.

Ia memastikan bahwa keberadaan masing-masing tipe di line up skutik premium ini tidak akan saling mengkanibalisasi produknya.