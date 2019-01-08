Rising Star Indonesia
Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia, Begini Cara Voting Idolamu
Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition 2....
Screenshot RCTI
Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition 2....
Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition 2
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sedang berlangsung Rising Star Indonesia 2019 babak Live Audition 2, Selasa (8/1/2019).
Setelah Live Test, Jumat (4/1/2019) malam, Rising Star Indonesia akan Live Audition malam ini pukul 21.30 WIB.
“MALAM INI! Live Audition 1 Rising Star Indonesia season 3 akan Live di @officialrcti pukul 21.30,” tulis @risingstar_ina.
Selain lewat stasiun RCTI, Live Audition juga bisa disaksikan melalui Live Streaming RCTI.
Berikut Link Live Streaming RCTI Rising Star Indonesia 2018:
Berikut 11 kontestan Rising Star Indoensia yang akan tampil di Live Audition 7 Januari 2019 malam ini:
Berita Terkait :#Rising Star Indonesia
-
Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition Perdana
-
LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI, Live Audition Perdana Malam Ini Pukul 21.30 WIB
-
Cara Voting Rising Star Indonesia: Vote Dibuka saat Rising Star Berlangsung Live di RCTI dan Youtube
-
Jadwal dan LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI, Cara Vote 11 Kontestan Live Audition 7 Januari
-
Jadwal Rising Star Indonesia RCTI, She's Bro Live Audition 14 Januari, Tonton via LIVE STREAMING
Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak