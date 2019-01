Selamat! Christian Bale Raih Aktor Film Musikal Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar pemenang Golden Globe Awards 2019 telah dirilis.

Perhelatan Golden Globe Award 2019 digelar hari ini, Senin (7/1/2019) waktu Indonesia atau Minggu (6/1/2019) malam waktu California.

Ada 25 piala yang diterima oleh pelaku di film layar lebar atau program televisi terbaik.

Golden Globe Awards 2019 yang ke-76 ini dipandu oleh Sandra Oh dari seral Grey's Anatomy dan juga Andy Samberg, dari serial Brooklyn Nine Nine.

Acara bergengsi ini digelar di The Beverly Hilton, California.

Kali ini, serial The Americans berhasil menjadi pemenang dan membawa piala drama serial televisi terbaik.

Tak hanya itu, nominasi aktor film musikal atau komedi terbaik diraih oleh Christian Bale dari Vice.

Berikut daftar lengkap pemenang Golden Globe Awards 2019.

The Americans

Drama Serial Televisi Terbaik

Christian Bale

Aktor Film Musikal atau Komedi Terbaik · Vice