Rising Star Indonesia

Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition Perdana

Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition Perdana Malam

Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition Perdana
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Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition Perdana Malam 

Sedang Berlangsung! LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Audition Perdana Malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rising Star Indonesia 2019 memasuki babak Live Audition, Senin (7/1/2019).

Setelah Live Test, Jumat (4/1/2019) malam, Rising Star Indonesia akan Live Audition malam ini pukul 21.30 WIB.

Selain lewat stasiun RCTI, Live Audition juga bisa disaksikan melalui Live Streaming RCTI.

 

Berikut Link Live Streaming RCTI Rising Star Indonesia 2018:

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LINK 3

LINK 4

Berikut 11 kontestan Rising Star Indoensia yang akan tampil di Live Audition 7 Januari 2019 malam ini:

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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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