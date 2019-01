Pemkab Sekadau Bersama Bulog Akan Gelar Operasi Pasar Besok, Ini Lokasinya 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pemkan Sekadau bersama Perum Bulog akan menggelar operasi pasar pada Selasa (8/1/2019) di halaman gedung PKK, Jl. Merdeka Timur. Hal itu dilakukan untuk mengandalikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, Sarno menuturkan, pihaknya telah membuat surat edaran kepada Kepala Desa Mungguk dan Sungai Ringin mengenai operasi pasar Perum Bulog di Kabupaten Sekadau.

Ia menambahkan, operasi pasar tersebut dilakukan dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Kabupaten Sekadau.

“Ada berbagai komoditi yang disediakan dalam operasi pasar tersebut,” ujar Sarno, Senin (7/1).

Adapun komoditi yang disediakan dalam operasi pasar tersebut diantaranya beras OP dijual dengan harga Rp 9.500 per kilogram, beras premium Rp 10.500 per kilogram. Selain beras, dalam operasi pasar tersebut juga tersedia gula pasir Rp 10.500 per kilogram, minyak goreng Rp 11.500 per liter dan tepung Rp 8 ribu per kilogram.

“Kami mengimbau masyarakat silahkan datang dalam operasi pasar tersebut. Silahkan memanfaatkan momentum operasi pasar yang diselenggarakan besok (Selasa),” ucapnya.

Sarno mengungkapkan, saat ini ketersediaan sembako di Kabupaten Sekadau mencukupi. Tidak ada kenaikan signifikan terhadap harga barang-barang yang dijual di pasaran.

“Dalam operasi pasar harganya kan sedikit miring. Silahkan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya,” pungkasnya.