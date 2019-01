Serevie Club, Recrut 35 Bidan Untuk Menjadi Doula Profesional di Pontianak

Laporan Wartawati Tribun Pontianak Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Serevie Club yaitu satu wadah yang memberikan pelayanan atau melayani ibu-ibu dalam proses melahirkan bahkan sampai sesudah melahirkan.

Sherlly Hungan dan Evi Maharani selaku Founder memberikan trainer bagi 35 bidan yang akan menjadi Doula Prefesional and Best Homecare di kantornya di Jl. Dr Wahidin, Sepakat 8 ruko No. J 88, Sungai Jawi, Kota Pontianak, Minggu (6/1/19).

Serevie club terdiri dari bidan-bidan yang sudah melaksanakan training dan mendapat sertifikat bertugas sebagai Doula dan memberikan pelayanan Homecare kerumah pasien.

Wadah ini tujuannya adalah supaya memberikan pelayanan terbaik untuk ibu hamil sebelum berjuang untuk proses kelahiran karena melahirkan butuh semangat dan butuh pendamping serta support.

"Biasanya akan lebih mudah untuk proses kelahirannya dibandingkan dengan ibu yang stress dan trauma kemudian selain itu bukan hanya mendampingi dan mesupport saja Doula juga mampu memasas dimana titik nyeri dan melaksanakan hypnobirhting dan ibu akan merasakan melahirkan tanpa terasa sakit yang maksimal kemudian juga bisa memberikan bantuan kepada ibu bagaimana cara inisiasi menyusui dini, bagaimana perawatan payudara, membantu ibu untuk tahap mobilisasi, jadi tahapnya komplit," Ujar Sherlly.

Serevie club memberikan satu motto yaitu "lovecare servis" .

"Jadi kami melayani merawat penuh cinta untuk setiap klien kami tanpa memandang suku,agama dan derajat seseorang," Ujarnya.

Seleksi masuk Serevie Club sederhana hanya mencari bidan yang punya jiwa melayanai yang butuh pekerjaan dan punya inovasi serta kreatif dan mampu meraih peluang emas.

"Secara income untuk menjadi seorang Doula seperti suatu bisnis tanpa modal hanya melayani secara jasa dan di akhir kerja kita mendapat reward atas jasa yang kita berikan," Ujarnya lagi.

Paket yang diberikan mulai dari paket Doula (mendapingin persalinan) ibu cukup membayar Rp 500 ribu, Paket Doula Plus homecare dua minggu sebesar Rp 2 juta, Home visit seharga Rp 100 ribu.