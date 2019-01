Serevie Club Doula dan Homecare Service Hadir di Pontianak, Ini Pelayanannya

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Anggita Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Serevie Club Doula and Homecare Service berada di bawah naungan Lovelife Holistic Education Center di Jl. Dr Wahidin, Sepakat 8 ruko No. J 88, Sungai Jawi, Kota Pontianak, mulai dibuka hari ini, Minggu (6/1/19).

Serevie Club Doula and Homecare Service dibentuk untuk melayani dan menemani bunda saat proses kelahiran hingga mampu melewatinya, memberi support dan relaksasi.

Serevie Club memberikan Trainee Best Doula Profesional and Best Home Care By Lovelife Houlistic Education Center.

Serevie Club hadir pertama kali di Kalbar. Tenaga kerja di dalamnya merupakan bidan namun memberikan pelayanan Doula Profesional dan bersertifikasi oleh Lovelife Holistic Education Center.

Club ini juga bekerja sama dengan PT. Sentral Borneo Khatulistiwa yang telah berpengalaman dibidang pelatihan baik infrastruktur senam hamil yoga hatha tahun 2017 bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) maupun pelatihan nifas pada mahasiswa Akbid Poltek Kemenkes pada tahun 2018.

Founder Serevie Club adalah Sherlly Hungan Selaku instruktur senam ibu hamil dan juga seorang bidan, Evi Maharani sebagai instkruktur senam yoga nivas.

"Doula berbeda dengan Bidan atau Dokter yang memberikan pendampingan Medis.Doula menjadi pendamping emosional sehingga ibu siap menjalani proses kelahiran dan menjadi orang tua (support sistem)," Ujar Sherlly selaku founder Serevie Club.

Sherlly mengatakan Doula juga akan meringangkan tugas bidan dan dokter juga keluarga. Doula justru membantu agar ibu lebih tenang dan mampu melewati proses persalinan.

"Terbentuknya Serevie Club karena banyak permintaan dari ibu hamil untuk mendapatkan pendamping bersalin, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi bidan yang belum bekerja," terangnya.

Anggota Serevie Club saat ini berjumlah 35 orang yang berlatar belakang bidan yang telah lulus Trainee dan bersertifikat yang diperoleh dari Lovelife Holistic Education Center.

Pada pelayanan yang diberikan tersedia paket Doula (pendamping persalinan), Doula Plus home care selama dua minggu, Home visit.

Layanan Best Homecare yang akan ibu hamil dapatkan yaitu Breast Japannese, Pemeriksaan puerpurium, memandikan bayi, perawatan tali pusat, Massage baby untuk BBL, yoga nifas simple.

"Biasanya habis melahirkan ada penyakit seperti Sindrom Baby Blush jadi ibu merasa kacau sekali saat habis melahirkan bahkan jatuh dalam depresi yang bisa membuat ibu menjadi gila. Jadi dengan adanya teknik relaksasi dan hypno- birthing dan juga rebozo yang akan di ajarkan ke Doula untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil, diharapkan kejadian seperti itu bisa dihindari," ujar Sherlly.