Video Detik-detik Artis VA Beberapa saat Sebelum Digerebek Polisi Sedang Berhubungan Badan di Hotel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis VA dan AV digerebek oleh Polda Jatim di sebuah hotel di Surabaya, terkait dugaan kasus prostitusi online, Sabtu (5/1/2019) sekitar pukul 12.30 WIB.

Informasi inipun sontak beredar luas di dunia maya.

Pemilik akun Instagram @save.fakta86, bahkan mem-posting video artis VA setibanya di Surabaya atau beberapa saat sebelum penggerebekan di hotel.

Warna dan model busana yang dikenakan si artis sama dengan yang dikenakannya saat digiring pihak kepolisian Polda Jatim.

Tidak lama setelah video ini direkam, artis VA digerebek polisi saat sedang berhubungan badan dengan seseorang bukan suaminya di sebuah kamar hotel di Kota Pahlawan itu.

Komentar para netizen pun menghiasi postingan tersebut. (Tonton videonya di bagian lain artikel ini)

@miss_tijell: mungkin doi trauma Shay...makanya GK update gitu...

@salwaaulia75: Menjemput rejeki mlah dijemput polisi piyeee iki ..

@jenni.collection: Mantan pacarnya adalah polisi. Mungkin sekarang pacaran sama pak polisi juga yang namanya Rizky.. menjemput Rizky di 2019... With u everything just gonna be fine, di rumahnya pak Rizky. Positive thinking aja Ponijan