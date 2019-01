TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Babak 16 Besar Liga Champion: Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions Siaran Langsung Live RCTI.

Sesuai jadwal, Manchester United Vs Paris Saint Germain akan menjadi laga pembuka Liga Champion dan disiarkan Live RCTI.

Laga lainnya, ada AS Roma vs FC Porto yang bakal dimulai pukul 03:00 WIB.

16 tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan menjalani pertandingan pertama pada 12 Februari.

Selanjutnya, tim yang lolos babak 16 besar Liga Champions akan menjalani pertandingan kedua mulai 5 Maret.

Laga-laga seru Liga Champions rencananya akan disiarkan langsung si stasiun televisi RCTI.

Hasil Drawing Liga Champions telah usai pada Senin (17/12/2018) di Nyon, Prancis.

Laura Georges dan Luis Garcia menjadi sosok terhormat mengambil hasil undian untuk babak 16 besar Liga Champions 2018.

Berikut adalah hasil dari babak drawing Liga Champions babak 16 besar.

Schalke vs Manchester City

Ajax vs Real Madrid

Paris Saint Germain vs Manchester United

Lyon vs Barcelona

Roma vs Porto

Atletico Madrid vs Juventus

Liverpool vs Bayern Munich

Tottenham vs Borussia Dortmund