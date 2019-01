Top Ten Volare musik Indo, "Lelah" Peringkat Pertama

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu, Minggu (6/1/2019) berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Lelah (Radhini)

2. Underwater (Rendy Pandugo)

3. Rubber Song (Sore Feat. Vira Talisa)

4. Semburat Silang Warna (The Upstairs)

5. Mine (Night) (Raisa & Dipha Barus)

6. Retorika (The Brandals)

7. Ego (Monkey To Millionaire)

8. I AM ME (Ramengvrl)

9. Dream Coterie (Copper)

10. Mandiri (Polka Wars)