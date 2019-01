Top Ten Volare musik Barat Pekan Ini, "All My Friends Are Falling In Love" Peringkat Pertama

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (6/1/2019) berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. All My Friends Are Falling In Love (The Vaccines)

2. Hurricanes (Dido)

3. Starstruck (Sorry)

4. First World Problems (Ian Brown)

5. Start at the Stop (Eugene McGuinness)

6. The Drain (Ellis)

7. Party For One (Carly Rae Jepsen)

8. Between My Teeth (Orla Gartland)

9. Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson Feat. Miley Cyrus)

10. Come for Me (Sunflower Bean)