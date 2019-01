Jadwal Liga Champion Babak 16 Besar: Siaran Langsung (Live) RCTI Babak 16 Besar Liga Champions 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai Februari mendatang.

16 tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan menjalani pertandingan pertama pada 12 Februari.

Selanjutnya, tim yang lolos babak 16 besar Liga Champions akan menjalani pertandingan kedua mulai 5 Maret.

Laga-laga seru Liga Champions rencananya akan disiarkan langsung si stasiun televisi RCTI.

Baca: Deretan Pemain Ini Akui Ada Komunikasi dengan Persib Bandung: Ada yang Sudah Tahap Negosiasi

Baca: Prediksi UEA Vs Bahrain, H2H, Link Live Streaming AFC Asian Cup 2019 UEA 5 Januari-1 Februari

Baca: Piala Asia 2019 Bakal Tampil Beda dan Kekinian! Berikut 5 Hal Baru di Piala Asia 2019

Baca: Desain Surat Suara Pilpres 2019 - Lihat Perbedaan Kostum Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandi

Baca: BPJS Tetap Berlakukan Surat Edaran, Novi : Tidak Terima Surat Rekomendasi Dinas Sosial

Berikut jadwal Liga Champions Babak 16 Besar:

Leg Pertama Babak 16 besar

Rabu, 13 Februari 2019

Man United vs PSG | 03:00 WIB (RCTI)

AS Roma vs FC Porto | 03:00 WIB

Kamis, 14 Februari 2019

Tottenham vs Dortmund | 03:00 WIB (RCTI)

Ajax vs Real Madrid | 03:00 WIB