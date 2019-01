Manchester City dalam Tekanan Besar Jelang Menghadapi Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City dalam posisi yang kurang diuntungkan menjelang laga melawan Liverpool pada pekan ke-21 Liga Inggris, Kamis (3/12/2018).

Hal ini diakui sendiri oleh gelandang Manchester City, Ilkay Guendogan.

Guendogan berbicara mengenai kondisi Manchester City jelang pertemuan mereka dengan Liverpool.

"Tentu saja tekanan yang kami terima begitu besar," ujar Guendogan seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Pertandingan seperti ini jelas berada di level yang tertinggi dan berjalan ketat seperti pertemuan pertama kami," kata Guendogan.

Manchester City bermain imbang 0-0 dengan Liverpool pada pertemuan pertama mereka di Liga Inggris musim ini.

Kini mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan Liverpool dan mengurangi jarak poin.

Hal tersebut jelas bukan sesuatu yang mudah mengingat Liverpool belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini.

Manchester City perlu bekerja keras agar mampu menggulingkan pasukan Juergen Klopp.

Saat ini, Manchester City masih tertinggal enam poin dari Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris.