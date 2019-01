Beredar Video Sosok Pria Pakai Seragam Repsol Honda, Jorge Lorenzo?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun baru 2019 memang baru beberapa hari berlangsung, tapi atmosfer balap di ajang MotoGP sudah mulai panas saja.

Setelah sebelumnya Jorge Lorenzo sudah pasang status sebagai punggawa Honda di ucapan Tahun Baru.

Eh, kali ini Jorge Lorenzo disebut-sebut sudah bisa berinteraksi dengan publik, khususnya fanatiknya, mengenakan seragam tim Repsol Honda.

Hal itu seperti tampak dari video yang diposting via Instagram @box_repsol.

Dari video itu terlihat baju polo seragam tim Repsol Honda yang dikenakan seseorang jenis kelamin laki-laki.

Tampak sesosok lelaki mengenakan kaos dalam putih lantas mengambil polo sergam tim Repsol Honda dan mulai dikenakannya.

Memang tidak terlihat jelas roman wajahnya.

Namun demikian, video teaser itu sepertinya mengacu ke perkenalan resmi Jorge Lorenzo.

Diperkuat lagi dengan tagline Coming Soon, serta diperkuat di postingan lini masanya tertera,

"Breaking news! Tommorow we'll have with us... Don't miss it."