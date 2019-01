Belum Bisa Move On, Luna Maya Tak Hapus Foto Reino Barack di Instagramnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belum Bisa Move On, Luna Maya Tak Hapus Foto Reino Barack di Instagramnya.

Foto mantan kekasih masih singgah di Instagram, Luna Maya diminta cepat move on.

Baca: Soal Kemungkinan Luna Maya Balikan dengan Ariel Noah, Ramalan Mbah Mijah Bikin Geger!

Baca: Tasnya Dibongkar Melaney Ricardo & Alvin, Ternyata Luna Maya Masih Simpan Barang Dari Reino Barack

Baca: Syahrini Dikabarkan Tunangan, Luna Maya Tulis Kalimat Sedih dan Ucapkan Selamat Tinggal

Pemeran ratu horor Indonesia dalam filam Suzanna, Luna Maya ternyata masih menyimpan sisa kenangan manis bersama mantan kekasihnya, Reino Barack.

Kenangan manis yang diabadikan dan diunggah berupa beberapa foto dalam akun instagramnya kembali mengingatkan publik tentang perjalanan cintanya bersama Reino.

Luna Maya sempat menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Reino Barack namun hubungan itu harus berakhir sebelum diikat tali pernikahan.

Hingga berganti tahun ke 2019, nyatanya Luna Maya masih belum menghapus foto mantan kekasihnya itu.

Luna Maya masih menyimpan foto kenangan saat bersama Reino Barack.

Foto yang pernah diunggah pada 12 September 2018 itu masih bersinggah di akun instagram @lunamaya.

Kenangan yang diabadikannya ini diunggah saat ia mengucapkan kalimat perpisahan dan ungkapan permintaan maaf dari Luna Maya kepada Reino Barack.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace” , tulis Luna.