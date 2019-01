Bernama Sama Dengan Kai EXO, Anjing Peliharaan Jennie BLACKPINK Jadi Sorotan Setelah Kabar Kencan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Kabar hubungan asmara antara Kai EXO dan Jennie BLACKPINK meledak di internet.

Senin (1/1/2018), Dispatch merilis foto-foto Kai EXO dan Jennie BLACKPINK yang sedang menghabiskan waktu bersama.

Karena kabar ini, nama Kai EXO dan Jennie BLACKPINK kemudian banyak dicari dinternet, termasuk beberapa penampilan mereka di beberapa acara.

Melansir dari Allkpop, sebelumnya BLACKPINK tampil pada SBS 'We Will Channel You' menarik perhatian.

Selama penampilan BLACKPINK di We Will Channel You pada 20 Desember, masing-masing anggota memperkenalkan penonton ke hewan peliharaan keluarga mereka.

Keluarga Jennie memiliki dua anjing peliharaan Kuma dan Kai.

Jennie BLACKPINK dan juga anjing peliharaannya (SBS)

Setelah membawa Kuma mengikuti salah satu jadwalnya, Jennie memperkenalkan Kai yang merupakan yang tertua dalam keluarganya, seorang anjing ras Cocker Spaniel yang berusia 8 tahun.

Ternyata secara kebetulan, anjing peliharaan keluarga Jennie memiliki nama yang sama dengan Kai EXO - idola yang saat ini sedang terlibat dalam skandal kencan dengan Jennie.