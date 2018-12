Dari Red Velvet, Twice Hingga BLACKPINK, Ini Daftar Seleb Korea di The 100 Most Beautiful Faces 2018

Dari Red Velvet, Twice Hingga BLACKPINK, Ini Daftar Seleb Korea di The 100 Most Beautiful Faces 2018

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setiap tahunnya TC Candler merilis 100 wajah tertampan dan 100 wajah tercantik yang ada di dunia.

Mereka yang masuk daftar TC Candler untuk The 100 Handsome Faces 2018 dan The 100 Most Beautiful Faces of 2018 adalah para publik figur yang ada di dunia.

Melansir Allkpop, pada 28 Desember, TC Candler merilis peringkat tahunan merayakan keindahan beragam estetika wajah.

Lihat bintang-bintang K-Pop di peringkat The 100 Most Beautiful Faces of 2018 di bawah ini!

Go Ara

Twice Nayeon

Lee Sung Kyung

